Певица Анна Семенович ответила на критику своей фигуры

41-летняя российская певица Анна Семенович ответила на критику своей фигуры. Она призвала всех девушек ценить и любить себя.

Анна Семенович заявила, что ее устраивает собственное тело. В прошлом году артистка откровенно призналась, что набрала лишние килограммы из-за длительного периода самоизоляции. После этого знаменитость отправилась в оздоровительный центр, где на протяжении нескольких дней голодала под наблюдением врачей.

Недавно в микроблоге Семенович появился снимок, сделанный на фоне бассейна. Многие раскритиковали фигуру исполнительницы, назвав ее полной. Экс-солистка группы «Блестящие» решила ответить хейтерам на замечания. Кто-то советовал ей похудеть, кто-то – поработать над образом. Саму же Семенович устраивает большая грудь и громкий смех. Певица напомнила, что не просила никого давать советы.

По мнению артистки, она является успешной, красивой, желанной и востребованной женщиной. Ее многие хотят видеть на своих праздниках, люди получают удовольствие от работы знаменитости на сцены. Семенович убеждена, что в жизни необходимо менять только себя, а не писать отрицательные комментарии под публикациями счастливого человека.

Источник: www.instagram.com