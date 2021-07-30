Welt – пожары в турецкой Анталье — многие курортные отели отключают кондиционеры из-за дыма

В курортной провинции Анталья вспыхнули масштабные лесные пожары: сгорели целые кварталы, есть погибшие и раненые, пишет Welt. Турецкие власти подозревают, что причиной возгорания мог стать поджог. В правительстве заявили, что туристы не подвергаются опасности, однако тёмные клубы дыма видны и в прибрежных районах. Некоторые отели уже отключили кондиционеры, чтобы дым не проникал внутрь.

Сообщается, что курортные регионы в безопасности. Однако кадры ужасают, и многие отели уже принимают меры предосторожности. Масштабные лесные пожары бушуют в провинции Анталья в Средиземноморском регионе Турции. Уже пострадали первые города. Многие дома сгорели, есть погибшие и раненые. С обзором Надин Мирдорф.

Тёмные клубы дыма, пламя достигает высоты несколько метров. Из окон автомобилей очевидцы снимают огонь, который становится всё ближе. Разрушены улицы, дома, целые жилые кварталы.

В курортной провинции Анталья вспыхнуло сразу несколько лесных пожаров. Положение тяжёлое, как показывает видео, снятое на мобильный телефон. «Огонь наступает! Быстрее! Мы должны убираться отсюда!» — кричит мужчина на заднем плане.

Уже есть погибшие и десятки раненых. Экстренным службам пришлось оставить некоторые районы. Здесь сгорело почти всё.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Мы надеемся, что сможем взять под контроль огонь как можно скорее, прежде чем он распространится дальше. Затем мы выясним причину возгорания. Всем пострадавшим от пожара будет оказана вся необходимая помощь.

Особенно сильно пострадал район Манавгат, расположенный в 75 километрах к востоку от города Анталья. Здесь уже пришлось эвакуировать жителей четырёх кварталов. С помощью бутылок с водой и шлангов жители Манавгата пытаются потушить пламя и помочь экстренным службам. При этом многие подвергают свою жизнь опасности .

Задействованы более 400 пожарных, 103 пожарные машины и 19 вертолётов. Было запрошено подкрепление из других провинций. Больницы находятся в состоянии повышенной готовности.

Как заявили в правительстве, туристы в настоящее время не подвергаются опасности, курортный регион в безопасности. Но тёмные клубы дыма можно увидеть и в прибрежных районах. Некоторые отели уже отключили кондиционеры, чтобы дым слишком сильно не проникал в помещение.

Причина лесных пожаров до сих пор не выяснена. Накануне температура в Турции достигала 42 градусов тепла. Однако мэр Антальи подозревает, что причиной пожаров стал поджог.

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.