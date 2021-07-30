 

Independent – Шакира может оказаться на скамье подсудимых за неуплату налогов в Испании

30.07.2021, 11:28, Новости дня
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Известной певице Шакире пригрозили судом за неуплату налогов в Испании, передаёт The Independent. По данным испанской прокуратуры, она не платила налоги с 2012 по 2014 годы и в общей сложности речь идёт о €14,5 млн. Тем не менее сама певица настаивает, что не жила в Испании в этот период, а бывала в стране лишь изредка.


Reuters

Суд в Испании постановил, что певица Шакира должна появиться на скамье подсудимых из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму €14,5 млн, пишет The Independent.

После нескольких лет расследования судья пришёл к выводу, что имеются «достаточные основания», чтобы колумбийская певица предстала перед судом. Как отмечает издание, она сможет избежать судебного разбирательства только в том случае, если заключит сделку со стороной обвинения. В случае признания Шакиры виновной, ей может грозить тюремное заключение.

Испанская прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях. В частности, по её данным, певица не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах, а также использовала подставные компании для сокрытия контроля над активами.

Сама певица объяснила это тем, что всё это время её налоговая резиденция находилась на Багамских островах, в связи с чем она была освобождена от уплаты испанского подоходного налога. По словам Шакиры, она посещала Испанию «урывками».

Тем не менее прокуроры настаивают, что на самом деле певица, которая растит двух сыновей с футболистом «Барселоны» Жераром Пике, жила в Барселоне более шести месяцев в году. Как пишет The Independent, этого достаточно, чтобы считаться налоговым резидентом Испании.

Ожидается, что Шакира будет обжаловать решение суда.



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