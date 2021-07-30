Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 и отменил перчатки

Обязанность носить перчатки в общественных местах была одним из самых неопрятных санитарных ограничений для москвичей. Как только эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией коронавируса, в столице улучшалась, власти отменили это правило.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что из-за массовой вакцинации и других профилактических мер число вновь выявляемых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Это позволило ему смягчить ограничения.

Властям города удалось справиться с ударом штамма “дельта”. В этом, безусловно, есть заслуга граждан, которые проявили ответственность и сделали прививку. Меж тем, угроза еще не миновала, поэтому ношение масок в столице остается обязательным условием. Также москвичам рекомендуется не откладывать прохождение вакцинации.

“Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах”, – отметил Собянин.

Важно отметить, что ряд санитарных мер уже доведены властями до автоматизма. Например, работа по дезинфекции поверхностей в транспорте и общественных местах. Привычка соблюдать личную гигиену выработалась и у жителей российской столицы.

Так, московские власти смогли отказаться от обязательного ношения перчаток, в том числе, из-за того, что жители активно пользуются санитайзерами, установленными по всему городу. Главный

инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов не исключает, что этот метод может быть намного эффективнее. Благо, москвичи проявляют ответственность.

Ученые со всего мира долго спорили о пользе перчаток. Меж тем, очевидно, что лучше перестраховаться в борьбе с коронавирусом, чем оставить дополнительно возможность для заражения. Московские власти выбрали безопасный путь. Сейчас, когда уже есть консенсус, что польза от этого метода не столь велика, мэрия города, естественно, прислушалась к мнению экспертов.

На самом деле от перчаток может исходить и вред, если ими пользоваться неправильно. Да, многим они помогли избавиться от привычки постоянно трогать свое лицо, что неправильно во время пандемии. В то же время из-за перчаток руки потеют в жару, а это уже способствует возникновению благоприятной среды для бактерий. Так или иначе, московские власти отказались от этой избыточной меры.