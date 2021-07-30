 

Молодым россиянам хотят запретить посещение ночных клубов

30.07.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возрастное ограничение для посещения ночных баров и клубов могут повысить до 21 года. С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Своё предложение Хамзаев направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. В письме он пояснил, что целью данной идеи является снижение уровня потребления алкоголя среди молодёжи. Для этого, по мнению общественника, следует запретить ночным заведениям обслуживать клиентов младше 21 года с 23:00 вечера до 8:00 утра, сообщает RT.

Султан Хамзаев считает, что большая часть посетителей ночных баров и клубов – молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 20 лет. Эксперт отметил, что в этом возрасте организм ещё продолжает расти и развиваться, а спиртное может этому помешать, передаёт телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / Медики назвали продукты для надёжной защиты от вирусов

07.06 / Мнение: Затонувший сегодня быстроходный транспорт снабжения “Харк” НЕ БЫЛ крупнейшим кораблем ВМС Ирана!

22.08 / Омские врачи разрешили перевезти Навального в немецкую клинику

12.09 / Родион Газманов рассказал о событии из детства, которое повлияло на его творчество

24.10 / Белорусский политик: Протесты не закончатся с уходом Лукашенко, у них другая цель

15.07 / Скандалы: Золотая пилорама

04.01 / В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир

05.11 / Сказочный мир с нейролептиками

18.10 / Певица Валерия впервые станет бабушкой

24.06 / Ветераны на Параде Победы спровоцировали скандал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика