 

Мнение: Бразилия

30.07.2021, 11:16, Разное
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В Бразилии выпал снег. Температура упала до минус двух, местами ниже

Источник: Эль Мюрид



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