Мнение: Бразилия
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В Бразилии выпал снег. Температура упала до минус двух, местами ниже
—
Источник: Эль Мюрид
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В Бразилии выпал снег. Температура упала до минус двух, местами ниже
—
Источник: Эль Мюрид
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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