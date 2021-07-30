Корабли РФ и Индии провели двухдневные учения в Балтийском море

Корабли РФ и Индии в рамках маневров «Индра» провели совместные учения в Балтийском море, информирует пресс-служба индийских ВМС.

«Фрегат-невидимка ВМС Индии «Табар» и малые ракетные корабли Российской Федерации «Зеленый дол» и «Одинцово» в течение двух дней провели морские операции, в том числе противовоздушные стрельбы, упражнения по пополнению запасов, вертолетные операции и совместное маневрирование», – передает ТАСС сообщение индийских ВМС.

Как рассказал официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал, учения стали новым этапом в развитии двустороннего военно-морского сотрудничества. «Начатые в 2003 году учения «Индра» олицетворяют глубину стратегических отношений между двумя военно-морскими силами», – сказал Мадхвал. Он также указал, что маневры проводились в рамках визита индийского фрегата «Табар» в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России.

«Эти учения – еще одна веха в укреплении сотрудничества между двумя флотами и укреплении давних связей дружбы между двумя странами», – добавил представитель индийских ВМС.

Ранее ЮВО раскрыл сценарий учений «Индра-2021» под Волгоградом.