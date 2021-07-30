Глава ОКР ответил злопыхателям против российской сборной на ОИ

Результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио звучат убедительнее комментариев «экспертов», сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«Думаю, результаты наших спортсменов на этих Играх звучат убедительнее всех возможных комментариев по этой теме. Что тут можно сказать, если экспертный уровень людей, которые высказываются в адрес побед наших атлетов, не распространяется дальше заголовков «Нью-Йорк таймс». Разве что только напомнить, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы через спорт делать этот мир лучше, а народы всех стран ближе. К сожалению, не все понимают идею Олимпийских игр в том виде, как задумывал это родоначальник соревнований барон де Кубертен», – передает ТАСС слова Позднякова.

Между тем глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что российский пловец Евгений Рылов, завоевавший две золотые медали, является настоящим героем Олимпийских игр в Токио.

«Евгений Рылов был главным претендентом на победу на своей коронной дистанции и в Токио подтвердил лидерство, – сказал Матыцин. – Он – настоящий герой Олимпиады, им гордится вся Россия. Евгений стал примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые после блестящих олимпийских побед нашего чемпиона пойдут заниматься плаванием. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию плавания».

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд.

Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

«Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи.

Ранее Рылов, комментируя слова Мерфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. РУСАДА заявило о «чистоте» Рылова перед Олимпиадой.