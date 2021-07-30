 

ЛГБТ-сообщество собралось провести гей-парад у офиса Зеленского в Киеве

30.07.2021, 11:08, Новости дня
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Представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в пятницу акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств возле офиса президента Украины в Киеве, руководству Нацполиции страны следует обеспечить безопасность участников гей-парада, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня в Киеве возле офиса президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок», – написала Денисова в Telegram.

Она обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой проконтролировать соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятия, передает РИА «Новости».

Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.



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