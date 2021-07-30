 

В Киеве на крыше недостроенной психбольницы произошел взрыв, погиб человек

30.07.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 23.00 в полицию позвонили и рассказали, что в недостроенном здании на территории парка произошел взрыв.

“Правоохранители предварительно установили, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель”, – говорится в сообщении.

Причину смерти мужчины окончательно установят после проведения судебно-медицинской экспертизы, но полиция открыла производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство, с дополнительной квалификацией самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Власти США оценили убытки от штурма Капитолия

04.11 / Российская певица едва не погибла при теракте в Вене

11.05 / Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией

01.10 / Минюст США будет судиться с Google из-за нарушений в рекламном бизнесе – СМИ

20.11 / Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

02.10 / Мухи оказались полезными для сельского хозяйства

10.07 / Действие просроченных водительских прав в РФ продлили до конца года

18.07 / Следователи озвучили четыре версии лобового столкновения поездов в Приамурье

03.07 / Возле границы Украины созданы три группировки российских войск, способных наступать на украинскую территорию – генерал ВСУ

03.11 / США потребовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика