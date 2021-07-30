В зверинце в Полтавской области пантера напала на ветеринара
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Пантера напала на мужчину сзади и схватила за голову. Животное прогнали палками.
Пострадавший был в крови, но в сознании. Его госпитализировали.
Издание выяснило, что пострадал 33-летний житель Полтавы.
Мужчине сделали операцию, она длилась полтора часа. Состояние пострадавшего – средней тяжести.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
В экопарке ситуацию не комментируют, отмечает “Коло”.
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