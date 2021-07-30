 

В зверинце в Полтавской области пантера напала на ветеринара

30.07.2021, 10:40, Новости дня
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Пантера напала на мужчину сзади и схватила за голову. Животное прогнали палками.

Пострадавший был в крови, но в сознании. Его госпитализировали.

Издание выяснило, что пострадал 33-летний житель Полтавы.

Мужчине сделали операцию, она длилась полтора часа. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В экопарке ситуацию не комментируют, отмечает “Коло”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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