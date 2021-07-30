 

Йоханссон будет судиться с Disney из-за порядка $50 млн недополученной прибыли

30.07.2021, 10:40, Новости дня
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В исковом обращении актриса указала, что одновременный показ картины в кино и на стриминговой платформе негативно отразится на кассовых сборах, а следовательно, и на ее гонорарах. По данным The Wall Street Journal, Йоханссон недополучит около $50 млн.

В иске подчеркивается, что структурное подразделение Disney, компания Marvel Entertainment гарантировала Йоханссон эксклюзивный прокат фильма в кинотеатрах. 

Руководство студии в свою очередь подчеркнуло, что не нарушало условий контракта и выразило разочарование по поводу искового обращения Йоханcсон, сообщило 29 июля издание People.

Контекст:

Йоханссон – лауреат премии BAFTA (2004) за лучшую женскую роль в фильме “Трудности перевода” и премии “Тони” (2010) за лучшую женскую роль второго плана в пьесе “Вид с моста”. 

В 2014 году была удостоена почетной премии “Сезар”. Актриса – двукратная номинантка на премию “Оскар”. 

Премьера блокбастера “Черная вдова” должна была состояться в мае 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее несколько раз переносили. В итоге премьера состоялась 9 июля 2021 года одновременно в кинотеатрах и на платформе Disney.

“Черная вдова” – история о приключениях главной героини фильма “Мстители” Наташи Романофф. События в новой картине происходят до событий, показанных в “Мстителях”. Кроме Йоханссон, в фильме снимались Флоренс Пью и Дэвид Харбор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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