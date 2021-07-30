“Настя беременна”. Каменских заявила, что у них с Потапом “большое событие”
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“Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое?!” – обратилась она к Потапу.
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“Настя беременна”, – заявила подписчица natashkamalashka.
“Раньше талия была намного уже”, – добавила она же.
“По фигуре скажешь, что да, но…” – отметила korona9269.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
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