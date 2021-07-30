 

“Настя беременна”. Каменских заявила, что у них с Потапом “большое событие”

30.07.2021, 10:40, Новости дня
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“Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое?!” – обратилась она к Потапу. 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Настя беременна”, – заявила подписчица natashkamalashka.

“Раньше талия была намного уже”, – добавила она же.

“По фигуре скажешь, что да, но…” – отметила korona9269.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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