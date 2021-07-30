 

Бренд Fiat представил в Бразилии новый кроссовер Fiat Pulse

30.07.2021, 10:38, Новости дня
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Итальянская марка Fiat рассекретила данные о кроссовере Fiat Pulse.

Внешний вид автомобиля продемонстрировали в мае. Серийное производство модели началось в Бразилии. Новый кроссовер представляет собой внедорожную модификацию Argo. Модель построена на продвинутой платформе Argo с полунезависимой задней подвеской. В Салоне применили более дорогие материалы отделки. Впервые установили цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы.

Под капотом применят в базовой комплектации 1,4-литровый бензиновый двигатель на 101 л.с. мощности. В улучшенном исполнении задействовали 1-литровый мотор, который выдает 120 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать автомобиль с автоматической или механической коробкой передач.



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