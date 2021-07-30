 

Great Wall запустил производство нового внедорожника Tank 300

30.07.2021, 10:38, Новости дня
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Китайская марка Great Wall объявила о серийном выпуске рамного внедорожника под названием Tank 600.

Напомним, весной уже выпустили модель Tank 300, которая вышла в рамках автосалона в Шанхае. Предполагается, что официальный выход внедорожника Tank 600. Автомобиль сохранил квадратную форму кузова, расширенные колесные арки и распашную дверь. Новая модель пока неизвестна по техническим параметрам.

Вместе с тем эксперты полагают, что новый экземпляр получит 3-литровый бензиновый двигатель и стартер-генератор с общей мощностью 354 л.с. Во всех комплектациях китайский внедорожник Tank 300 получил девятиступенчатую автоматическую коробку передач.



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