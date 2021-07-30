 

Эксперты из Великобритании назвали пять симптомов рака кишечника

30.07.2021, 10:36, Разное
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Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании, при содействии организации Bowel Cancer UK, назвали пять симптомов рака кишечника. При обнаружении хотя бы одного их них врачи настоятельно рекомендуют обратиться к специалисту.
Любое кровотечение из прямой кишки не должно игнорироваться. Даже незначительные кровяные выделения в фекалиях нужно обсудить с медиками. Врачи отметили, что в этом случае может возникнуть стеснение при общении со специалистом, но симптом слишком серьёзный, чтобы его игнорировать. Это касается и слишком тёмного материала жизнедеятельности, который может указывать на внутренние кровотечения. Специалисты отметили, что можно отложить поход к врачу, если симптом носит единовременный характер и проходит за один день. Если же он повторяется несколько дней подряд, то не стоит откладывать встречу с медиками.

Необъяснимое и резкое изменение работы кишечника тоже может указывать на развитие онкологии. Речь идёт о диарее или более частых посещениях уборной. При этом у человека может развиться ещё один симптом – усталость. Рак кишечника провоцирует нехватку железа и если человек страдает от хронической усталости без видимых причин, то это повод обратиться к врачу. Последним симптомом считается необъяснимая потеря веса, при которой человек никак не изменял свой рацион и режим дня, но всё равно лишние килограммы начали уходить.

Источник: www.medikforum.ru



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