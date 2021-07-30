Эксперты из Великобритании назвали пять симптомов рака кишечника

Эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании, при содействии организации Bowel Cancer UK, назвали пять симптомов рака кишечника. При обнаружении хотя бы одного их них врачи настоятельно рекомендуют обратиться к специалисту.

Любое кровотечение из прямой кишки не должно игнорироваться. Даже незначительные кровяные выделения в фекалиях нужно обсудить с медиками. Врачи отметили, что в этом случае может возникнуть стеснение при общении со специалистом, но симптом слишком серьёзный, чтобы его игнорировать. Это касается и слишком тёмного материала жизнедеятельности, который может указывать на внутренние кровотечения. Специалисты отметили, что можно отложить поход к врачу, если симптом носит единовременный характер и проходит за один день. Если же он повторяется несколько дней подряд, то не стоит откладывать встречу с медиками.

Необъяснимое и резкое изменение работы кишечника тоже может указывать на развитие онкологии. Речь идёт о диарее или более частых посещениях уборной. При этом у человека может развиться ещё один симптом – усталость. Рак кишечника провоцирует нехватку железа и если человек страдает от хронической усталости без видимых причин, то это повод обратиться к врачу. Последним симптомом считается необъяснимая потеря веса, при которой человек никак не изменял свой рацион и режим дня, но всё равно лишние килограммы начали уходить.

Источник: www.medikforum.ru