Bild – в борьбе с грязью жертвам потопа в Германии помогает «прачечная на колёсах»

В пострадавшем от наводнения регионе в Рейнальд-Пфальце до сих пор практически нет воды и электричества, пишет Bild. Поэтому люди не могут помыться и постирать бельё. Но добровольцы нашли оригинальный способ им помочь и приехали туда на «прачечной на колёсах». Три стиральные машины, три сушки на прицепе — желающих избавиться от грязи много, так что людям приходится выстраиваться в очередь.

Разрушения, хаос, скорбь. Бад-Нойенар-Арвайлер в Рейнланд-Пфальце особенно сильно пострадал из-за смертельного потопа. Сейчас работы по уборке идут полным ходом. Но помыться до сих пор мало где можно. Воды и электричества практически нет. К тому же большая часть стиральных машин просто сломалась. Решением этой проблемы занялись ремесленники из Крефельда.

КОРНЕЛИЯ ФОН ДЕР ХОХТ, жительница Крефельда: Моя двоюродная сестра, вся моя семья родом из Бад-Нойенар-Арвайлера. К нам пришёл призыв о помощи. Когда мы увидели дома сообщение, мы решили, что нам нужно срочно выезжать, ведь нужно было помочь. В течение одного дня мы собрали всё оборудование, которое смогли.

Мой муж привёз сюда огромный генератор, что стало благословением для части Себастианштрассе. Мы тут же смогли использовать тяжёлую технику, потому что у нас было электричество. Потом, когда у нас появилось время, мы подумали, как можно помочь. Мне, домохозяйке, пришла в голову мысль: «Хорошо, если взглянуть на людей, то точно нужна стиральная машина, чтобы они могли очистить от грязи вещи, которые на них надеты».

В Крефельде они тут же начали работать над созданием прачечной на колёсах. Местные ремесленники помогли. Дочери запустили кампанию по сбору средств. Результат — три стиральные машины, три сушилки и стиральный порошок, которого хватит на 1500 предметов одежды. Всё это профессионально установили на прицеп. Бундесвер обеспечил воду из цистерн и электричество от генераторов.

УЛЬРИХ ШЮТЦ, житель Бад-Нойенара: Многие здесь хотят постирать свою одежду, но мы уже установили режим короткой стирки, потому что по-другому не получается. Мы стираем только при температуре 40°C. Машина работает 38 минут. Потом ещё вещи сушатся в сушилке. Она работает только 20 минут. По-другому не получается. Иначе людям придётся стоять в длинных очередях. Мы следим за тем, чтобы первыми помощь получили люди с детьми.

Теперь инициаторы проекта ищут жителей из Бад-Нойенара, которые могли бы взять на себя управление установкой, так как им нужно заниматься своими делами в Крефельде.

Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.