Welt – путешествие в будущее — в Германии сдан первый дом, напечатанный на 3D-принтере

В немецком Беккуме в эксплуатацию сдан первый жилой дом, созданный с помощью 3D-принтера, передаёт Welt. Строительство здания из будущего заняло всего две недели, ущерб окружающей среде при этом минимален. Несмотря на то что внешний вид бетонной постройки пришёлся по вкусу далеко не всем соседям, региональные власти останавливаться на достигнутом не собираются.

Похоже на путешествие в будущее. Выглядит очень футуристично. В Северном Рейне — Вестфалии сдан в эксплуатацию первый дом, полностью напечатанный на строительном 3D-принтере.

Некоторые задаются вопросом, как это должно работать, в чём преимущества этой технологии и этой конструкции и можно ли на самом деле жить в напечатанном доме? Ответы на вопросы в футуристическом сюжете. Кристиан Мюллер и Макс Хармс делятся кадрами и впечатлениями.

Шаги первооткрывателя. Лиза-Мари Хануэс переезжает в первый дом в Германии, построенный с помощью 3D-принтера. Её новый частный дом был создан из бетона с помощью 3D-принтера с нуля.

ЛИЗА-МАРИ ХАНУЭС, жительница: Безумно? Да, это безумие. Но идея очень крутая, и я с самого начала была полностью убеждена, что всё будет прекрасно.

Работы по планировке здания в городе Беккум, расположенном в Северном Рейне — Вестфалии, заняли восемь месяцев. Само здание без отделки было напечатано на принтере всего за две недели. При это ущерб окружающей среде минимален.

Профессор МАНФРЕД КУРБАХ, Институт монолитного строительства Берлинского технического университета: Заменив сталь углеродом, мы можем сэкономить около 50 процентов материалов. И если мы начнём создавать удовлетворяющие всем требованиям конструкции с использованием углеродного бетона, то экономия может достигнуть 80 процентов, а затем мы в той же степени сократим выбросы углекислого газа.

Кроме того, по окончании срока службы дом может быть переработан. Отдельные части могут быть повторно использованы, например, в дорожном строительстве.

С другой стороны, изогнутые линии бетона приходятся по вкусу не всем.

СОСЕДКА: Вначале я подумала: «Хм, выглядит футуристично. Как же это работает?..»

СОСЕД 1: Конечно, совершенно непривычно.

СОСЕД 2: Выглядит очень красиво, всё получилось прекрасно.

Однако такой тип строительства всё же дороже. Власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия выделили на реализацию пилотного проекта около 200 тысяч евро. Министр строительства уже планирует следующий шаг в этом направлении.

ИНА ШАРРЕНБАХ, министр строительства Северного Рейна — Вестфалии: Я всё ещё надеюсь, что нам удастся найти города и муниципалитеты, которые скажут: «Я хочу создать общественную инфраструктуру с помощью 3D-принтера». Склады противопожарного оборудования, школы, может быть, в будущем даже здание мэрии…

Круглая, а не гладкая — возможно, это та форма, к которой нам всем когда-то придётся привыкнуть.

Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.