Sky News – Новая Зеландия признана лучшим местом для выживания в случае краха глобальной цивилизации

Новая Зеландия, Исландия, Великобритания, Ирландия и Австралия с наибольшей вероятностью переживут крах глобальной цивилизации, пишет Sky News со ссылкой на исследование Института глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин. По мнению учёных, именно островные государства лучше всего подготовлены к «весьма вероятному» мировому коллапсу, который будет характеризоваться разрушением цепочек поставок, международных соглашений и глобальных финансовых структур и может возникнуть уже в течение ближайших десятилетий.



Reuters

Исследователи Института глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин назвали страны, которые с наибольшей вероятностью переживут крах глобальной цивилизации. Список возглавила Новая Зеландия, за которой следуют Исландия, Великобритания, Ирландия и Австралия, пишет Sky News.

Согласно исследованию, глобальный кризис может возникнуть «в течение нескольких десятилетий» в результате сочетания экологических проблем, ограниченных ресурсов и роста населения, а изменение климата лишь усугубит ситуацию.

По мнению учёных, «весьма вероятный» коллапс будет характеризоваться разрушением цепочек поставок, международных соглашений и глобальных финансовых структур. В условиях высокой экономической взаимосвязанности и взаимозависимости кризис грозит за короткое время распространиться на все страны мира.

В ходе исследования было проанализировано 20 стран. Пять стран, наиболее подходящих для выживания в условиях краха глобальной цивилизации: Новая Зеландия, Исландия, Великобритания, Ирландия и Австралия — являются островными государствами, для них менее характерны экстремальные температуры и перепады уровня осадков. Как предполагают исследователи, это делает их более устойчивыми к последствиям изменения климата, которые, как ожидается, сильнее всего ударят по субтропикам и тропикам.

Богатые ресурсы для производства геотермальной и гидроэлектрической энергии, обширные территории, занимаемые сельскохозяйственными землями, и низкая численность населения позволили бы Новой Зеландии выйти из кризиса без серьёзных потерь.

Несмотря на плодородные почвы и разнообразие сельскохозяйственной продукции, из-за плотности населения в Великобритании значительно меньше сельскохозяйственных угодий, чем в Новой Зеландии, что вызывает сомнения в том, что в будущем страна сможет обеспечить себя продовльственными ресурсами. Зависимость Великобритании от ископаемых видов топлива и ядерной энергии несёт определённый риск, поскольку в случае разрушения глобальных цепочек поставок источники энергии могут быть «по крайней мере частично выведены из строя».

Профессор Алед Джонс, директор Института глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин, заявил, что «в ближайшие годы и десятилетия возможны значительные изменения». «Последствия изменения климата, включая увеличение частоты и интенсивности засух и наводнений, экстремальные температуры и более активное перемещение населения, могут определять серьёзность этих изменений», — отмечает Джонс.

Исследователи назвали новые пандемии ещё одной угрозой для социальной стабильности. Они сослались на заявление ООН о том, что в будущем человечество ждут более серьёзные пандемии, чем коронавирус, пишет Sky News.