 

Черногория выдала РФ обвиняемого в хищениях экс-ректора вуза

30.07.2021, 10:14, Новости дня
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Черногория экстрадирует в Россию бывшего ректора одного из алтайских университетов, обвиняемого в растрате 2,5 млн рублей, информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Скворцова», – передает РИА «Новости» сообщение ГП.

Поясняется, что следствие обвиняет его в растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014-го по 2017 год ректор алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Скворцов вместе с директором филиала «совершили растрату денежных средств университета на сумму 2491333 рублей». Они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты договоров возмездного оказания услуг, которые в действительности не заключались и не выполнялись.

Скворцов скрылся от уголовного преследования и уехал из России, позже был объявлен в международный розыск. В марте его задержали в Черногории.

«Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Вячеслав Скворцов будет доставлен в Россию», – уточняется в сообщении.

Ранее Черногория депортировала подозреваемых в связях с «Аум Синрике» россиян.



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