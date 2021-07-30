 

Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы

30.07.2021, 10:14, Новости дня
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Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы, информирует пресс-служба Крымского ЛУМВД на транспорте.

Судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма.

«Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Следователями организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна.

«Пострадавших нет», – подчеркнули в управлении.

Ранее шесть человек утонули в Югре из-за перевернувшейся лодки.



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