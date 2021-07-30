 

В Минфине назвали сроки завершения суперцикла в нефти и металлах

30.07.2021, 10:14, Новости дня
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Суперцикл в нефтяной и металлургических отраслях, поддерживаемый отскоком потребления после «локдаундов», завершится не позднее 2022 года, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Я думаю, что в нефти и металлах это 2022 год в лучшем случае. То есть, если он продлится еще, то завершится уже в 2022 году», – сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, что как долго продлится суперцикл в нефтяной и металлургической отраслях.

По его мнению, «сейчас на рынках происходит отскок после локдаунов». «Соответственно, когда произойдет насыщение спроса, можно ожидать завершение суперциклов», – резюмировал он, передает РИА «Новости».

Сазанов в середине июня говорил, что пандемия COVID-19 привела к началу нового суперцикла в сырьевом секторе, однако цены на нефть на этом фоне вряд ли достигнут трехзначных отметок. Тогда же он отмечал, что текущий период суперцикла будет короче наблюдавшегося в 2000-ых годах и продлится максимум год.

Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался в период 2003-2014 годов.



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