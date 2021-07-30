Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето и другие в первом трейлере фильма Ридли Скотта “Дом Гуччи”

Компания Universal Pictures и студия MGM опубликовали первый трейлер нового фильма Ридли Скотта “Дом GUCCI” (House of GUCCI). Этого ждали многие киноманы и поклонники моды. Еще бы – в режиссерском кресле прославленный мастер, на счету которого не только премии Эмми и BAFTA, но и любимые фильма “Гладиатор”, “Черный ястреб”, “Ганнибал”. А в кадре – звезда шоу-бизенса Леди Гага, легенды кино – Аль Пачино и Джереми Айронс, а еще Сальма Хайек и преобразившийся до неузнаваемости, человек-хамелеон Джаред Лето.

Напомним, “Гуччи” (House Of Gucci) — криминальная драма с элементами биографии, режиссером которой стал Ридли Скотт. В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден “Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”. В ней описывается реальная история убийства внука основателя модного дома Gucci Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году. Адам Драйвер и Леди Гага

Маурицио и Патриция Гуччи

Маурицио и Патриция были счастливы вместе 18 лет, пока он не нашел другую и не попросил развода, даже не представляя, насколько страшной может быть месть брошенной женщины. 27 марта 1995 года наследник Рудольфо Гуччи был застрелен на ступенях собственного офиса. А спустя три года Патрицию приговорили к 29 годам тюрьмы. Во время нашумевшего судебного процесса Патриция отрицала свою вину, а СМИ окрестили ее Черной Вдовой: каждый, кто брался за ее дело, тяжело заболевал. Из тюрьмы Патриция вышла досрочно — в октябре 2016 года.

О работе над сценарием стало известно еще в июне 2006 года, но на подготовительном этапе несколько раз меняли как режиссера, так и актерский состав. В конце концов, за фильм взялся Ридли Скотт, а главные роли доверили Леди Гаге и Адаму Драйверу. В российский прокат фильм выйдет 25 ноября.