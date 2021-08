Украина отправит на помощь Турции пожарный самолет – Зеленский

“Выразил своему другу – президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь… Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время”, – написал Зеленский.

Expressed sincere condolences to my friend President of * @RTErdogan over the large-scale fires. * will provide * with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to * tomorrow. * people will stand together with the friendly * people at this hard time.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля.

За два дня произошло 58 лесных пожаров в 17 провинциях, сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли. Пострадало более 120 человек, четверо погибли. Большую часть пожаров локализовали. К вечеру 29 июля борьба с огнем продолжалась в семи провинциях.

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.

