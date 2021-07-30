Судно Ever Given, которое блокировало Суэцкий канал, прибыло в Роттердам – с задержкой в четыре месяца

Отмечается, что контейнеровоз должен был прибыть в Роттердам почти на четыре месяца раньше. Он пришвартовался для разгрузки до 3 августа, затем корабль отправится в порт Феликстоу в Англии.

Как сообщили в управлении порта, на борту судна находятся около 14 тысяч контейнеров с товарами, часть из которых предназначена для голландского рынка.

В частности, по данным корпорации, дилеры ждут более тысячи мотоциклов, которые привезло судно. Местное издательство ждет контейнер с 71 тыс. школьных дневников. Владелец издательства отмечает, что если бы груз не прибыл вовсе, он бы получил его стоимость по страховке, а теперь, скорее всего, из-за задержки сможет продать только часть груза и понесет ущерб.

Контекст:

Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

Блокировка Суэцкого канала вызвала всплеск загрязнения из-за застрявших там более 350 судов.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. В тот же день в канале возобновилось движение судов.

12 апреля судно арестовали, администрация Суэцкого канала требовала от владельцев выплатить компенсацию в $900 млн. В результате переговоров, по данным СМИ, сумма уменьшилась до $550 млн. 7 июля контейнеровоз покинул Суэцкий канал.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

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