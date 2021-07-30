 

“Милота”. Loboda впервые показала лицо дочери, отцовство которой приписывают лидеру Rammstein Линдеманну

30.07.2021, 9:44, Новости дня
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В ролике Loboda, сидящая на траве в купальнике, держит на руках дочь, кружит ее и целует. В определенный момент можно увидеть лицо девочки.

“Счастье”, – написала певицы.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Милота!” – прокомментировала подписчица demidovaangelin.

“Ну очень сладенько”, – отметила goddessvetlana.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) весной 2004 года стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Loboda – мать двоих дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.

Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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