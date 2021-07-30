 

Билык сообщила, что официально развелась с Ахмадовым

30.07.2021, 9:44, Новости дня
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“Вы замужем?” – поинтересовались они у певицы.

“Уже официально разведена”, – ответила артистка.

Скриншот: bilyk_iryna / Instagram
Контекст:

Аслан Ахмадов был единственным официальным мужем Ирины Билык. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать.

В последнее время супруги жили в гостевом браке из-за того, что Ахмадов живет и работает в России.

В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. В июне Билык уточнила, что развод состоится летом во время приезда Ахмадова в Украину. “Аслан – очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине”, – заявила тогда артистка. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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