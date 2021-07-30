 

Появились рендеры трехдверной версии кроссовера Toyota RAV4

30.07.2021, 9:42, Новости дня
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В Сети показали рендерные изображения новой трехдверной модификации популярного кроссовера Toyota RAV4.

Вместе с тем модель появилась в 80-х годах, тогда как теперь производитель задумался о возможности возобновления выпуска уникальной модификации. Модель получила систему полного привода. Все последующие версии Toyota RAV4 получили только пятидверный кузов. Отечественные художники показали внешний вид компактной модели с укороченной колесной базой.

Новый автомобиль, предполагается, смог бы оказаться востребованным у молодых водителей. Кроссовер выполнен на платформе TNGA. В актуальной генерации модель имеет мотор от 149 л.с., а его цена достигает 2 миллионов рублей в базовой комплектации.



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