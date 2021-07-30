 

Toyota тестирует новое поколение модели Aygo

30.07.2021, 9:42, Новости дня
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Известный автомобильный бренд Toyota приступил к тестовым испытаниям обновленного кроссовера Toyota Aygo.

Автомобиль проходит заезды в серийном исполнении кузова, а также с финальным дизайном светодиодных фар. Что касается задних фонарей, то они сохранят прежний вид. Общий дизайн кузова кроссовера имеет ряд сходств с концептуальным исполнением X Prologue. Автомобиль сможет похвастаться экономичным агрегатом, но точные параметры пока скрыты брендом.

Пока производитель умалчивает технические характеристики паркетника, но эксперты полагают, что никаких серьезных изменений в этой части не стоит ожидать. Пока комплектации и дата официальной презентации кроссовера Toyota Aygo не сообщают до анонса.



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