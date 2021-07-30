Медики рассказали, как избежать недомогания после прививки

Врачи в ходе общения с журналистами дали советы по поводу того, как после прививки от коронавируса справиться с возможным недомоганием. К самым частым жалобам относится головная боль, повышенная температура тела, дискомфорт в месте инъекции, аллергические реакции.

С сильной головной болью и повышенной температурой тела отлично справляется лекарство под названием ибупрофен. По словам пульмонолога Вячеслава Овечкина, препарат может принимать при показателях 37,7-37,8 градуса. Для данных целей подходит парацетамол. Врач подчеркнул, что чаще всего соответствующие симптомы выражены не очень сильно, чтобы принимать лекарство.

Людям, которые обладают склонностью к различным аллергореакциям, за час до прививки нужно принять антигистаминное средство. Важно помнить, что этот совет можно применять только аллергикам. У абсолютно здоровых людей препарат способен уменьшить иммунный ответ на вводимую инъекцию, поэтому не исключено сокращение выработки антител.

Источник: life.ru