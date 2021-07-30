 

France 24 – 29 июля наступил «Всемирный день экодолга» — важное напоминание о том, что природные ресурсы надо беречь

30.07.2021, 9:38, Новости дня
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К моменту наступления Всемирного дня экодолга человечество успевает исчерпать те природные ресурсы, которые планета может восстановить за год. Эту дату ежегодно рассчитывает НКО Global Footprint Network, и в 2021 году она настала 29 июля, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, хотя методология расчёта этого порога не вполне точна, он всё равно служит важным символом для напоминания человечеству о необходимости бережнее относится к природе.

С сегодняшнего дня человечество в определённом смысле начинает жить в кредит в плане природных ресурсов.  

На протяжении 30 последних лет этот момент наступал всё раньше, переместившись с 10 октября в 1990-м до 29 июля в нынешнем году.  

Но как же его рассчитывают? Это делает одна американская НКО, предлагая на первый взгляд простое уравнение: нужно разделить «производственную мощность» планеты — её биоёмкость — на масштабы экологического следа человека. 

Впрочем, такую методологию оспаривают некоторые учёные: дело в том, что подобный расчёт не учитывает ни минеральные ресурсы, ни необходимые для поддержания биологического разнообразия площади, ни большую часть отходов человечества, включая, к примеру, пластик. 

НАТАША ГОНДРАН, профессор Горного университета Сент-Этьена: В рамках экологического следа также учитывается поглощение отходов, но единственная их разновидность, которую принимают во внимание, — это углекислый газ. А ведь мы генерируем и много других отходов. 

Кроме того, дата высчитывается в среднем по миру, а для того, чтобы учесть все нюансы, нужно рассматривать ситуацию в каждой отдельной стране. 

 
На этой карте страны с избыточным потреблением природных ресурсов отмечены красным, а те, чей экологический след остаётся слабым — зелёным. 
 
Но несмотря на все свои неточности с научной точки зрения, своих целей день экологического долга всё же достигает, каждый год напоминая широкой публике о том, как важно беречь ресурсы планеты. 
 
Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.  



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