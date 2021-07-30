Аналитик – чем дольше затягиваются переговоры о вступлении Сербии в ЕС, тем сильнее она сближается с Россией и Китаем

Процесс вступления Белграда в Евросоюз застопорился — и камнем преткновения в нём выступил косовский вопрос, считает итальянский экономист Джанкарло Валори. Между тем, как предупреждает Валори в своей статье для Modern Diplomacy, чем дольше ЕС будет затягивать с решением о присоединении Сербии, тем сильнее она будет сближаться с Москвой и Пекином.



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Сербия с 2012 года ждёт от Европейского союза ответа на свою заявку о вступлении в блок, но этот ответ всё никак не приходит — и у этого «тупика» есть вполне конкретная причина под названием «Косово», пишет на страницах Modern Diplomacy итальянский экономист Джанкарло Валори. Как напоминает аналитик, Брюссель хочет, чтобы Белград окончательно уладил отношения с отколовшимся от него регионом, но тот — наряду с ещё 82 членами ООН, включая Россию, Китай, Испанию, Грецию и Румынию, — так до сих пор и не признал его независимость.

Европейский союз не может принять страну, которая фактически не способна контролировать свои границы, — а между Сербией и Косовом на деле и вовсе нет чётких границ, поскольку Белград и Приштина во избежание столкновений решили оставить рубежи открытыми и закрыли глаза на «контрабандную экономику», развивающуюся в приграничных регионах, подчёркивает Валори. По мнению эксперта, если бы Сербия в таком состоянии стала полноценным членом ЕС, в границе Шенгенской зоны в районе Косова образовалась бы брешь, поскольку любой человек, попав на косовскую территорию, смог бы без труда продолжить движение в Евросоюз.

Впрочем, это не единственное, что мешает вступлению Сербии в ЕС: другим таким фактором выступает недовольство многих европейских правительств внешней политикой Белграда, продолжает автор. Как отмечает экономист, Сербия с момента распада Югославии поддерживала особо тесные отношения с Москвой, не став вводить санкции против неё вместе с другими европейскими странами и даже предпочтя западным вакцинам российский «Спутник», производство которого было развёрнуто в сербских лабораториях. С точки зрения США и ряда крупных членов Евросоюза, формальное вступление Белграда в блок может обернуться смещением геополитического центра тяжести Европы к востоку и открыть канал для диалога между Россией и ЕС, пишет Валори.

Вероятность такого исхода, впрочем, не считается неприемлемой в Германии — фаворит в гонке за пост канцлера ФРГ Армин Лашет недавно заявил, что выступает за многостороннюю внешнюю политику и поддержание диалога со «странами, общественное устройство которых отличается от нашего», включая Россию и Китай, рассуждает автор. И хотя станет ли Лашет канцлером будущей осенью, сказать наверняка пока нельзя, уже сейчас очевидно, что официальное вступление Белграда в ЕС может обернуться пересмотром Брюсселем своей позиции по ряду внешнеполитических вопросов под давлением «сербско-германской» оси, убеждён Валори.

Тем не менее на данный момент членство Сербии в ЕС является очень отдалённой перспективой, и причиной тому выступает обстоятельство, что переговоры между Белградом и Косовом зашли в тупик, вновь напоминает автор. В 2013 году стороны подписали соглашение о нормализации отношений, в рамках которого власти Косова обязались предоставить широкую автономию своим регионам, населённым преимущественно сербами, тогда как сербское правительство пообещало оказать помощь в поиске останков тысяч косовских албанцев, предположительно уничтоженных войсками Милошевича. Однако ни то, ни другое обязательство в итоге выполнены не были, из-за чего президент Сербии Александр Вучич и премьер Косова Альбин Курти на встрече в Брюсселе 21 июля даже обменялись весьма жёсткими выпадами — да так, что их пришлось мирить верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, пишет экономист.

Между тем и Сербия, и Косово уверенно заручаются поддержкой за рубежом и налаживают альянсы. Так, к Белграду благосклонно относится премьер-министр председательствующей сейчас в ЕС Словении Янеш Янша, который выступает за вступление Белграда в блок. Подавляющее большинство правых партий Европы также открыто выступают за принятие Сербии, тогда как США до недавних пор вообще мало интересовались жизнью Балкан — и лишь при Джо Байдене решили сделать это направление приоритетным. Не чурается Сербия использовать и лоббистов, нанимая для продвижения своей повестки в Брюсселе специальные консалтинговые компании, перечисляет Валори.

Вместе тем параллельно Белград не забывает о своих «восточных» друзьях: в этом месяце — через несколько недель после завершения российско-сербских совместных учений сил специального назначения — Сербию с официальным визитом посетил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который не только встретился со своим местным коллегой, но и побеседовал с Александром Вучичем, отмечает автор. Как пишет Валори, визит Нарышкина при этом совпал по времени с возобновлением в Брюсселе переговоров о вступлении в Евросоюз — а значит, его можно рассматривать как «инструмент для аккуратного оказания дипломатического давления с целью убедить ЕС в том, что в случае его отказа принять страну она может решить окончательно отвернуться от Запада и вступить в союз с Востоком», который оказывает Сербии должное уважение и внимание.

По мысли экономиста, об этом же говорит недавнее подписание Белградом соглашения с Китаем о партнёрстве в области фармацевтических исследований, в результате которого страна стала крупнейшим коммерческим партнёром Поднебесной в Европе.