Чиновников научат незаметно присваивать деньги из бюджета

В рамках программы «Федеральный чиновник 2.0» при Госдуме открылись управленческие курсы для депутатов, сотрудников кабинета министров и руководителей регионов.

Их задача – обучение присваиванию бюджетных средств на личные нужды методами, незаметными для сотрудников контролирующих органов.

– Государственным служащим необходимо постоянно совершенствоваться. Схемы, работавшие ещё пять лет назад, сегодня легко разоблачаются не только сотрудниками органов, но и журналистами, блогерами и прочим отребьем. Все эти перераспределения между тёщами и любовницами вызывают сомнения. Поэтому нужны новые методики управления, которые позволят быть довольным и управленцу и гражданам, – рассказал преподаватель РАНХиГС Владимир Коршунов.

Занятия для народных избранников будут проходить после окончания пленарных заседаний Думы в течение полугода. После этого их ждёт аттестация. Лучшие выпускники будут назначены на государственные должности. В целях реализации федерального закона «О защите персональных данных» имена всех слушателей и выпускников программы засекретят.

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