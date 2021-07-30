 

Чиновников научат незаметно присваивать деньги из бюджета

30.07.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках программы «Федеральный чиновник 2.0» при Госдуме открылись управленческие курсы для депутатов, сотрудников кабинета министров и руководителей регионов.

Их задача – обучение присваиванию бюджетных средств на личные нужды методами, незаметными для сотрудников контролирующих органов.

– Государственным служащим необходимо постоянно совершенствоваться. Схемы, работавшие ещё пять лет назад, сегодня легко разоблачаются не только сотрудниками органов, но и журналистами, блогерами и прочим отребьем. Все эти перераспределения между тёщами и любовницами вызывают сомнения. Поэтому нужны новые методики управления, которые позволят быть довольным и управленцу и гражданам, – рассказал преподаватель РАНХиГС Владимир Коршунов.

Занятия для народных избранников будут проходить после окончания пленарных заседаний Думы в течение полугода. После этого их ждёт аттестация. Лучшие выпускники будут назначены на государственные должности. В целях реализации федерального закона «О защите персональных данных» имена всех слушателей и выпускников программы засекретят.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Катерина Шпица, Гарик Харламов и другие на премьере фильма “Гнев человеческий”

30.09 / Мнение: Британия и Канада ввели санкции против Белоруссии

16.04 / Концерн “Россиум” запускает эндаумент-фонд “Филантроп”

28.05 / Мнение: Почему маски

25.09 / Эксперт по языку тела расcказал о секретах обаяния Меган Маркл и Кейт Миддлтон

19.11 / В США одобрили новые санкции против Лукашенко

11.05 / Скандалы: Артём Усс в ус не дует

12.11 / История: Как русские хитростью выиграли решающий бой против татарского ига

29.04 / Мнение: Опасные штаты, провальный Оскар и жизнь в американской провинции

20.07 / Просмотр порно связали с ухудшением эрекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика