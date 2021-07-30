 

В правительстве отвергли возможность отмены пошлины на экспорт зерна

30.07.2021, 9:18, Новости дня
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Российское правительство не собирается отменять «зерновой демпфер» и экспортную пошлину на вывоз из РФ зерновых культур, более того, федеральный бюджет на 2022 год уже составляется с учетом действия пошлины, сообщил источник в кабмине.

Он отметил, что у некоторых производителей зерна в РФ возникают предположения о возможности отмены осенью экспортной пошлины, в результате чего они снижают продажи зерновых культур, увеличивая запасы, передает РИА «Новости».

«Аграрии придерживают свою продукцию, надеясь на смягчение таможенно-тарифной политики, что в целом создает определенный дисбаланс на рынке. При этом нужно понимать, что никаких оснований для этого нет, и в правительстве возможность отмены демпферного механизма даже не обсуждается. Более того, бюджет на следующий год верстается с учетом действия пошлины», – рассказал источник.

Поэтому, продолжил он, российским растениеводам нужно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, исходя из новых реалий и мер регулирования рынка – учитывая существование «зернового демпфера». При этом, отметил источник, экспортная цена на зерно держится на стабильно высоком уровне: это дает аграриям необходимую рентабельность и все возможности для дальнейшего развития.

В РФ со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма «зернового демпфера». Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы – 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя – 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.



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