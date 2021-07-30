 

ЕСПЧ призвал Россию прекратить репрессии в отношении сотрудников ГИБДД

30.07.2021, 9:11, Разное
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выступил с официальным обращением к правительству РФ с требованием немедленно прекратить преследования сотрудников ГИБДД и освободить из-под стражи несправедливо осуждённых офицеров. По мнению ЕСПЧ, Россия проводит самые масштабные с 1937 года политические репрессии в отношении дорожной полиции.

«Мы все помним эти страшные и кровавые годы сталинских репрессий. В 1937 году по его приказу были расстреляны и сосланы в ГУЛАГ свыше 3,5 миллионов сотрудников ГАИ СССР. Не избежал этой участи даже министр внутренних дел Лаврентий Берия, который ранее считался верным псом режима. То, что современная демократическая Россия вернулась к этим практикам, является для нас тревожным знаком. Мы требуем немедленного освобождения узников совести из ГИБДД, осуждённых несправедливо», – гласит заявление Европейского суда по правам человека.

Одновременно с этим Amnesty International внесла несправедливо арестованных сотрудников ГИБДД Алексея Сафонова и Валерия Матвеева в список узников совести. Правительства сразу пяти европейских государств заявили о готовности предоставить политическое убежище их семьям, равно как и семьям других несправедливо репрессированных дорожных инспекторов.

«Сначала они пришли за Навальным*, потом за ФБК*, а теперь принялись за ГИБДД. Масштабы политических репрессий в путинской России потрясают воображения. Ещё никогда ни в одной стране мира зачистки несогласных с политикой правительства не проводились с таким масштабом. Мы готовы не только принять у себя членов семей репрессированных, но и предоставить им рабочие места в Фонде Сороса и редакции «Радио Свобода» и DW», – заявил министр пропаганды Германии Альберт Мюллер.

* – экстремистские организации-иноагенты, запрещённые в РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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