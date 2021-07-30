 

Мнение: О сочном примере бескорыстной любви к Путину В.В.

30.07.2021, 9:04, Разное
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И снова мы о любви… Пятница же! И лето за окном.

Более того, о «Любви с цветными слайдами», как в той самой продвинутой лекции в сельском клубе, ставшей темой для дюжины бородатых анекдотов. Здесь слайды тоже будут: под катом.

А пока – наводящий вопрос. Знаете ли вы людей, которые бескорыстно любят нынешнего российского президента Владимира Путина?

Не в том смысле, а в хорошем, похабники!

Так вот, такие люди в стране советской есть.

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау заявил, что в его стране очень любят Россию и её президента Владимира Путина. Доходит до того, что некоторые эфиопы носят с собой фотографии российского лидера.


Фото © ЪЪ.

«Эфиопы знают Россию очень хорошо. Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. И Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А иногда носят фотографии Путина с собой», — заявил дипломат в интервью РИА “Новости”.

Как вы думаете, насколько скоро эфиопы за такую любовь начнут всё же просить денег? А, может, и уже просят? Тогда во что эта любовь обойдётся России?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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