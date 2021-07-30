Ученые рассказали, может ли острый перец чили нанести вред организму

Учёные из Университета Бонда в Австралии рассказали, может ли острый пере чили нанести вред организму. Согласно заключению экспертов, подобный исход маловероятен и органы пищеварения никак не страдают из-за остроты.

Авторы исследования Кристиан Моро и Шаролотта Фелис провели детальное изучение острого перца чили и реакции организма человека на его остроту. В ходе экспериментов установлено, что за ощущение жжения ответственен ключевой компонент пряности капсаицин. Он, попадая в организм человека или млекопитающего, заставляет органы пищеварения испытывать симптомы, схожие с ожогом. Именно поэтому появляются неприятные ощущения, которые могут приводить даже к головным болям или диарее с болью в желудке. При этом, как отметили эксперты, никакого серьёзного вреда телу не наноситься.

Учёные также определили, что капсаицин никак не воздействует на птиц. У них отсутствует реакция на него, а значит в теории пернатые могут беспрепятственно употреблять в пищу внушительное количество перца чили. Растение научилось вырабатывать специальное вещество как защиту от млекопитающих, а птицы же помогают распространению семян. Таким образом естественная защита перца никак не действует на них.

Источник: ufacitynews.ru