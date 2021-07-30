Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады
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Россиянка Виталина Бацарашкина принесла сборной РФ десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров.
Бацарашкина в финале в перестрелке победила кореянку Ким Минджун. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяжуйсюань, сообщил источник РИА «Новости».
Ранее Бацарашкина в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте.
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