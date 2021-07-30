 

Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады

30.07.2021, 8:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россиянка Виталина Бацарашкина принесла сборной РФ десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Бацарашкина в финале в перестрелке победила кореянку Ким Минджун. Бронзовую медаль завоевала китаянка Сяо Цзяжуйсюань, сообщил источник РИА «Новости».

Ранее Бацарашкина в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 м в миксте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Пашинян заявил о завершившемся в Армении политическом кризисе

05.05 / Акция «Письмо Победы» стартовала в России

27.10 / ЦСКП провел российско-белорусский круглый стол по вопросам интеграции

01.10 / УП – глава МИД Украины рассказал, как официальный Киев будет называть Лукашенко

05.10 / У двух футболистов сборной Украины выявлен коронавирус, “Шахтер” уходит на самоизоляцию

02.07 / Вести – в массовой задержке рейсов в Турцию на Украине виноватой оказалась Россия

10.08 / Гонконгский медиамагнат Джимми Лай арестован по закону о нацбезопасности

09.05 / Боевики “ЛДНР” передали списки на обмен удерживаемыми лицами

18.10 / Соловьев сыронизировал по поводу «славы Навального»

08.12 / “Вечеринка с алкоголем и оливье”. EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика