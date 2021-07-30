 

На авиапредприятиях «Ильюшина» решили применять AR-технологии на сборке

30.07.2021, 8:22, Новости дня
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AR-технологии планируется начать применять на авиапредприятиях ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой.

«Следующий этап – использование технологий дополненной реальности при сборке самолетов, которые сейчас внедряют наши коллеги из компании «Сухой», – цитирует ТАСС Яркового.

По его словам, эти технологии помогают в работе с конструкторской документацией, исключают ошибки, ускоряют процесс сборки и точность выполнения операций.

Ярковой добавил, что ПАО «Ил» готов предложить модернизационный пакет для обновления самолетов Ил-76 со всего мира.

«У нас есть так называемый модернизационный пакет – это набор решений по усовершенствованию самолета, расширению его возможностей и эксплуатационных характеристик, которые мы отработали в рамках программ модернизации действующего парка самолетов Ил-76МД», – сказал он.

По его словам, на базе этого пакета заказчикам предлагаются широкие возможности модернизации парка, включая даже ремоторизацию. «Наличие большого парка самолетов Ил-76 по всему миру – это важное преимущество. Этот парк нуждается в обслуживании и модернизации. Для компании – это дополнительный ресурс обеспечения экономической устойчивости и задел для новых поставок», – отметил Ярковой.

По заявлению замгендиректора ОАК, большой интерес у заказчиков по всему миру, в первую очередь в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, вызывают экспортные версии модернизированного Ил-76МД-90А и топливозаправщика Ил-78М-90А.

Напомним, в мае первый собранный на поточной линии Ил-76МД-90А передали на испытания.



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