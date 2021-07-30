 

Рылов отреагировал на слова американского пловца о допинге

30.07.2021, 8:22, Новости дня
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Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, комментируя слова своего американского соперника Райана Мёрфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга.

«Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос», – сказал Рылов, передает ТАСС.

В то же время он добавил, что возможно Мёрфи «имеет полное право так думать». «Поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею», – добавил россиянин.

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. 

Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

«Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспорентной», – сказал Мерфи.

Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов.

«Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – отметил Мёрфи.



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