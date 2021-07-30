Светит, но не греет

Это не с Олимпиадой что-то не так, а с миром.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Половина Игр позади, а не цепляет. Никак не цепляет, несмотря на все усилия спортсменов, организаторов и телевизионщиков. Не думаю, что я один такой скептик, оборачивающийся назад со словами «вот раньше было не так». Конечно, от Токио-1964 у меня не осталось никаких впечатлений, а от Мехико-1968 — остались, и уже на всю жизнь, но жить в состоянии ностальгии не очень продуктивно. С сегодняшними впечатлениями и без ностальгии все сложно.

Олимпиада, конечно, более чем странная, и другой она быть, пожалуй, не могла. Это не с ней что-то не так, это «не так» с миром, от которого Игры, как ни крути, зависят впрямую. В мире многое сдвинулось и без пандемии, а эта штука добавила сдвигу так много, что привычным для человечества явлениям приходится ежедневно проходить тест на выживаемость. И Олимпиада при всей масштабности события даже в усеченном варианте — далеко не на первом месте из всего того, чьей судьбой озабочено человечество.

Перенесенные уже на год Игры, проведение которых оставалось под вопросом за месяц до начала, да что за месяц — даже за две недели, и которые при неблагоприятном развитии ситуации с пандемией могут быть прерваны — разве это Олимпийские игры?

Олимпиада без зрителей и без привычного яркого антуража — разве это Олимпиада? Команда из 63 атлетов, которая целиком изолируется из-за положительного теста на COVID-19 у одного участника (что только что произошло со сборной Австралии по легкой атлетике) — это правильно? Страна-организатор, до последнего не желающая принимать Игры, — разве это нормально?

Нет, конечно. Многое, если не все, ненормально. Отсюда обострение негатива, разного рода аномалий, когда наружу вылезает не все хорошее, а самое разнообразное плохое. Меньше проявлений благородства, больше ожесточенности, зацикленности на своем успехе и успехе команды своей страны. По российским комментариям это тоже видно: налицо прямо-таки болезненное отношение к такому фетишу, как неофициальный командный зачет, на который, я полагаю, в силу экстремальности ситуации, следовало бы обращать меньше внимания.

Президент МОК Томас Бах, настаивая на проведении Игр, в качестве сильного аргумента заявил, что в случае очередной отмены есть риск потерять целое поколение спортсменов. Он, безусловно, был прав, но к слову «спортсмены» стоило добавить еще и слово «зрители». Отсутствие живого болельщицкого фона — уже огромная потеря, впрямую влияющая на атмосферу, но неизбежные потери есть и будут и у многомиллионной телеаудитории.

Человечество теряет интерес к Играм в силу очень многих причин, а пандемия только усилила проблему.

В какой-то мере нынешний вариант проведения Олимпиады моделирует будущее спорта высших достижений и его места в системе ценностей человечества. Мысли об этом не могут не приходить непосредственно во время такого непраздничного праздника спорта. И даже тогда, когда появляется повод для эмоционального подключения к событию.

Конечно, наступит время, когда транснациональные корпорации, прежде всего вещательные, объявят, что пора закрывать олимпиадную лавочку, предложив взамен что-то более смотрибельное и соответствующее времени. Но пока полноценной замены нет, тот же МОК довольствуется вкраплениями чего-то популярного, как тот же стритбол или скейтборд, из последних сил оставляя и без того в перегруженной программе нечто устаревшее и вроде бы ненужное. Метание диска проиграет скейтборду в любом случае, но кто знает, что будет со зданием, если одну за другой убирать опоры?

Вывод из всего моего минора можно сделать парадоксально простой: было бы еще хуже, если бы Олимпиаду отменили совсем. Она со стороны, да и изнутри кажется вымороченной, веселье — искусственным, радость — не совсем искренней, отсюда и проблемы с восприятием, но…

Она полностью соответствует переживаемому времени и в какой-то степени предвосхищает будущее. Готовьтесь.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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