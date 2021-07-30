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Удовольствие на дом: доставка суши в любую точку города

30.07.2021, 8:01, Рекомендуем
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Что делать, если хочется соблюдать принципы правильного питания, но готовить свежие, разнообразные и здоровые блюда не всегда есть возможность? Когда времени катастрофически не хватает, а вредный фастфуд покупать не хочется, доставка роллов — неплохой выход.

Если разобрать состав большинства роллов, окажется, что это не просто вкусное и быстрое блюдо — в нем есть все для сбалансированного приема пищи. Ценные жиры и белок в рыбе, «правильные» углеводы в рисе, клетчатка в авокадо, а в листьях нори содержится фосфор, кальций, витамины А и С, Омега-3 жирные кислоты. Вкусное может быть полезным!

Сэкономить время и получить удовольствие от правильного обеда или ужина поможет доставка суши на https://yar.farfor.ru/.

Как правильно выбрать роллы

Роллы давно перестали быть экзотикой в наших краях, поэтому выбор разновидностей велик, да и доставкой занимаются многие. Но чтобы было не только бюджетно и быстро, но и вкусно и полезно, важно следить, чтобы:

  • блюдо состояло из натуральных простых ингредиентов;
  • все продукты были свежими;
  • повара соблюдали строгие правила контроля качества.

Доверять свой ужин стоит только компании с хорошей репутацией. Например, «Фарфор» предлагает классические и авторские роллы. Овощные, запеченные, острые и другие варианты идеально подойдут как для простого ужина, так и для вечеринки или романтического свидания. Для большой компании лучше выбрать сеты, для ребенка — позиции детского меню.

Калорийны ли роллы?

Правильное питание и диета — не всегда одно и то же. Придерживаться принципов здоровой кухни — значит выбирать натуральные продукты с минимумом соли, без добавок-усилителей вкуса, избегать копченостей, жареного, быстрых углеводов (блюд из белой муки, сладкого), сахара. Так, гораздо более правильным будет выбрать перекус в виде порции роллов, а не чебурек или бургер.

Но подходят ли суши для тех, кто на диете? Скорее, да, чем нет. Калорийность роллов колеблется в пределах 70–250 ккал на 100 г. Обычно одна стандартная порция на 8 штук — это 200–300 г. Компания «Фарфор», например, позаботилась об удобстве для тех, кто считает калорийность своего меню, и для каждой позиции указала этот параметр. Так что следить за соблюдением диеты будет несложно.

Наиболее калорийны сложные комбинации, когда помимо рыбы и риса в составе есть соусы, сыр, птица, а также запеченные варианты. Самые диетические — классические маленькие роллы с нори снаружи. Порция таких едва ли превысит 120 ккал. При этом чувство сытости после такого приема пищи будет долгим за счет сочетания белков, жиров и углеводов. Оптимальный баланс!

Дополнив порцию роллов салатом, вы получите сбалансированный, полезный и очень вкусный обед или ужин.




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