Ученые узнали, влияет ли уровень тестостерона на успех в жизни

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30.07.2021, 7:56, Разное
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В настоящее время широко распространено мнение, что уровень тестостерона в крови у мужчин связан с их общественно-экономическим положением. Например, у людей с его более высокой концентрацией чаще высокий уровень образования или дохода. Для женщин, наоборот, этот гормон связывают с негативными прогнозами.

В то же время, известно, что социальные факторы сами по себе могут влиять на уровень тестостерона. Например, хронический стресс способствует его снижению. В этом случае причиной низкого социального положения может оказаться скорее сам стресс и изменения в здоровье, которые он может вызывать. С другой стороны, уровень тестостерона может повышаться, если человек положительно воспринимает свой социально-экономический статус. То есть, показатели тестостерона могут быть не причиной успешности, а ее следствием.

Чтобы узнать, действительно ли тестостерон влияет на успешность, ученые из Великобритании и Норвегии провели крупное исследование с использованием генетических методов.

Ученые выбрали среди участников британского Биобанка более 306 тысяч человек. Они выделили среди них людей с генетическими вариантами, которые связаны с высоким уровнем тестостерона. У этих людей на высокую концентрацию гормона не должны были повлиять социальные и другие условия. Поэтому данные о них могут с большой степенью надежности говорить о том, связан ли тестостерон с успешностью.

Ученые фокусировались на связи тестостерона с доходом, характером работы, местом проживания, квалифицированностью, склонностью к риску т состоянием здоровья. Оказалось, что генетически детерминированный высокий уровень тестостерона почти не связан ни с какими из этих показателей у мужчин и женщин.

Авторы исследования считают, что вопрос влияния тестостерона на жизнь человека окружен мифами. По всей видимости, этот гормон не так важен для социально-экономического статуса, как было принято считать.  



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