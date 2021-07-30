 

После стыковки с МКС внештатно заработали двигатели российского модуля, станцию пришлось выравнивать

30.07.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Незапланированный запуск выявили через три часа после стыковки.

Из-за включения двигателей “Науки” МКС изменила ориентацию в пространстве, станцию пришлось выравнивать.

В NASA подчеркнули, что экипаж космической станции опасности не подвергался.

“Интерфакс” пишет, что из-за инцидента с “Наукой” МКС развернуло на 45 градусов. Возвращать МКС в исходное положение пришлось двигателями других модулей станции.

В “Роскосмосе” включение двигателей модуля объяснили “работой с остатками топлива”, отмечает российское агентство.

Из-за инцидента с “Наукой” в NASA отложили назначенный ранее на 30 июля испытательный запуск к МКС разрабатываемого американской компанией Boeing пилотируемого транспортного аппарата Starliner.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

В августе 2020 года было обнаружено, что в российском сегменте МКС произошла утечка воздуха. В сентябре ее нашли и локализовали. Позднее космонавты обнаружили еще несколько мест, откуда уходил воздух.

В январе 2021 года стало известно о выходе из строя в российском сегменте станции системы получения кислорода. “РИА Новости” отмечало, что это происходило “многократно”, в частности в октябре и декабре 2020 года. 

В марте 2021 года в российском модуле были заделаны две трещины, но давление воздуха продолжало падать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Украина выразила протест РФ после нападения на охранника генконсульства

04.08 / Любовница Картрайта дала показания на супругу рэпера

01.10 / Пелоси и Мнучин выразили надежду на договоренность по новому пакету помощи

16.07 / В Турции заочно осудили немецкого журналиста

22.10 / Эксперт оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии

26.06 / МИД Китая ответил на обвинения в шантаже Украины поставками вакцин от коронавируса

27.03 / Климкин о гибели украинских военных на Донбассе: Никакого прекращения огня нет, есть шантаж Путина

11.05 / В Белоруссии загорелся один из самых известных костелов

20.08 / Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана

18.02 / В Ивано-Франковской области усилят карантинные ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика