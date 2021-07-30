“Постой, куда ты, мужчина?!” – “Я за арбузом”. Влад Яма с женой устроил “мрачную” фотосессию в Карпатах

“Карпатские приключения. Продолжение следует…” – подписал снимки Яма.

Пост набрал больше 4,6 тыс. лайков. В комментариях подписчики 39-летнего танцовщика назвали фотосессию магической, а саму пару – очень красивой.

“Ах, как мрачно и волшебно!” – написала ovk_psychology.

“Вы тут такие магические”, – прокомментировала пост телеведущая Соломия Витвицкая.

“Карпатская магия от чудесных людей. Прекрасны”, – считает tbidnuk.

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Лилиана Яма тоже запостила один из снимков у себя в Instagram, и написала шуточный пост: “Постой, постой, куда ты, мужчина?!”. Супруг тут же ответил в комментариях: “Я за арбузом…”.

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Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.

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