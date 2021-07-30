Возросло число жертв взрыва на химпроизводстве в Леверкузене

Ранее было известно о двух погибших и 31 пострадавшем.

Тела еще трех человек спасатели нашли на месте взрыва. Эти люди ранее считались пропавшими без вести.

Радиостанция подчеркивает, что причина взрыва до сих пор неизвестна.

Контекст:

Взрыв в хранилище центра по уничтожению отходов, расположенном в районе Леверкузена Бюрриг, произошел утром 27 июля. Из-за взрыва закрыли все автодороги, прилегающие к району химпроизводства.

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