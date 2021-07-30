В Украине четвертые сутки растет число новых случаев COVID-19

“В Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 51, медработников – 49). Также за прошлые сутки госпитализированы 488 человек, летальных случаев – 14, выздоровели – 504 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 846 новых случаев COVID-19. 27 июля их было 717, 26 июля – 681, 25 июля – 213.

За последние 24 часа сделали 41 328 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 19 397.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (233) и Одесской области (83).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 251 869 случаев коронавирусной инфекции, скончались 52 930 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 186 353 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1909776565852106

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

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