 

В Украине четвертые сутки растет число новых случаев COVID-19

30.07.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 51, медработников – 49). Также за прошлые сутки госпитализированы 488 человек, летальных случаев – 14, выздоровели – 504 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 846 новых случаев COVID-19. 27 июля их было 717, 26 июля – 681, 25 июля – 213.

За последние 24 часа сделали 41 328 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 19 397.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (233) и Одесской области (83).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 251 869 случаев коронавирусной инфекции, скончались 52 930 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 186 353 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1909776565852106

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / Бренд Genesis представил обновленный спорт-седан G70

07.05 / Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по судебной реформе

07.06 / Для большинства украинцев карантин никак не повлиял на количество потребляемого ими алкоголя – опрос

01.09 / Свидетелям защиты Ефремова пригрозили наказанием за ложные показания

27.12 / В Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. СМИ сообщают о 10 погибших

08.08 / Гражданство за деньги — CNN рассказал, как сверхбогатые спасаются от пандемии

23.04 / DT – Северной Ирландии предсказали выход из состава Великобритании

04.08 / Минобороны анонсировало массированный ракетный удар из «Искандеров»

02.08 / Американские СМИ назвали вывод войск США из Германии «подарком Путину»

27.08 / Клинтон посоветовала Байдену «ни при каких обстоятельствах» не признавать поражение на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика