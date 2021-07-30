В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер, часть поездов задерживается
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Отмечается, что из-за аварии никто не погиб, но дежурная по переезду попала в больницу.
По состоянию на 7.15 было известно о задержке следующих поездов:
№ 85 Новоалексеевка – Львов (задержка составляет 3 часа 40 минут);
№ 17 Харьков – Ужгород (1 час 40 минут);
№ 10 Мариуполь – Киев (1 час 40 минут);
№ 11 Новоалексеевка – Киев (1 час 10 минут);
№ 41 Днепр – Трускавец (1 час 10 минут).
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4515845845115835
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