В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер, часть поездов задерживается

Отмечается, что из-за аварии никто не погиб, но дежурная по переезду попала в больницу.

По состоянию на 7.15 было известно о задержке следующих поездов:

№ 85 Новоалексеевка – Львов (задержка составляет 3 часа 40 минут);

№ 17 Харьков – Ужгород (1 час 40 минут);

№ 10 Мариуполь – Киев (1 час 40 минут);

№ 11 Новоалексеевка – Киев (1 час 10 минут);

№ 41 Днепр – Трускавец (1 час 10 минут).

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