Всего 5% электростанций в мире ответственны почти за три четверти выбросов углекислого газа
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Тепловые электростанции, как известно, выбрасывают огромное количество углекислого газа. Но оказывается, что среди этих загрязнителей есть наиболее вредные для экологии.
Исследование провели в университете штата Колорадо (США). Ученые рассмотрели проблему выбросов на 29 тысячах ТЭС, работающих на территории 221 страны. Оказалось, что только 5% из них выбрасывают в атмосферу 73% СО2.
Самые грязные станции сжигают каменный уголь, говорят исследователи. Они есть даже в Германии и Японии. И, конечно же, их предостаточно в Индии, ЮАР, Китае, а также в Польше, на Тайване и в Южной Корее. Таким образом, для значительного снижения выбросов достаточно только запретить использовать уголь в качестве топлива.
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