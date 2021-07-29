Всего 5% электростанций в мире ответственны почти за три четверти выбросов углекислого газа

Тепловые электростанции, как известно, выбрасывают огромное количество углекислого газа. Но оказывается, что среди этих загрязнителей есть наиболее вредные для экологии.

Исследование провели в университете штата Колорадо (США). Ученые рассмотрели проблему выбросов на 29 тысячах ТЭС, работающих на территории 221 страны. Оказалось, что только 5% из них выбрасывают в атмосферу 73% СО2.

Самые грязные станции сжигают каменный уголь, говорят исследователи. Они есть даже в Германии и Японии. И, конечно же, их предостаточно в Индии, ЮАР, Китае, а также в Польше, на Тайване и в Южной Корее. Таким образом, для значительного снижения выбросов достаточно только запретить использовать уголь в качестве топлива.