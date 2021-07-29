 

Всего 5% электростанций в мире ответственны почти за три четверти выбросов углекислого газа

29.07.2021, 6:08, Новости дня
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Тепловые электростанции, как известно, выбрасывают огромное количество углекислого газа. Но оказывается, что среди этих загрязнителей есть наиболее вредные для экологии.

Исследование провели в университете штата Колорадо (США). Ученые рассмотрели проблему выбросов на 29 тысячах ТЭС, работающих на территории 221 страны. Оказалось, что только 5% из них выбрасывают в атмосферу 73% СО2.

Самые грязные станции сжигают каменный уголь, говорят исследователи. Они есть даже в Германии и Японии. И, конечно же, их предостаточно в Индии, ЮАР, Китае, а также в Польше, на Тайване и в Южной Корее. Таким образом, для значительного снижения выбросов достаточно только запретить использовать уголь в качестве топлива.



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