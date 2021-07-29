 

В Китае строят плавучую исследовательскую базу для роботов

29.07.2021, 6:08, Новости дня
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Представители научно-технической лаборатории китайской провинции Гуандун сообщают, что по их заказу уже начато строительство плавучей базы – специального судна, на котором будут производиться исследования роботов и дронов, предназначенных для использования в воде и в воздухе.

По сообщению китайских СМИ, данное судно введут в эксплуатацию в будущем году. Его длина составит 88,5 метра, а ширина – чуть больше шести.

Как отмечают эксперты, подобные плавучие лаборатории сейчас создают или уже используют ведущие мировые производители электроники и робототехники. Их основная задача – не только испытания новой техники, но и изучение, по мере возможности, проблем окружающей среды.



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